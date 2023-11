SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duda Reis oficializou nesta segunda-feira (27) a união com Du Nunes numa cerimônia de casamento no interior de São Paulo.

Duda e Du assumiram o namoro em julho do ano passado. Ele postou uma série de stories de Duda em seu salão em São Paulo, chamando a atriz de "amor" e outros apelidos carinhosos. Depois, os dois foram vistos jantando num restaurante árabe.

Du Nunes tem 32 anos e trabalha como empresário e cabeleireiro. Ele é sócio de um salão em Moema, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Lá, atende celebridades como Carla Diaz, Jakelyne, Mariano e Giovanna Ferrarezi.

O pedido de noivado aconteceu na Disney. Em abril deste ano, Duda foi surpreendida pelo namorado com um pedido de casamento na Disney -ele transmitiu o momento ao vivo em seu Instagram.

Esse é o terceiro relacionamento de Duda Reis desde que se divorciou de Nego do Borel. Após se separar do funkeiro em dezembro de 2020, ela teve um relacionamento de dois meses com o empresário Bruno Rudge, 18 anos mais velho. Depois, foi flagrada com João Guilherme numa balada em São Paulo. No ano passado, ela namorou André Luiz Frambach, que hoje está noivo de Larissa Manoela.