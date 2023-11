SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Fiuk protagonizou um momento romântico ao ser registrado trocando beijos com a modelo Belle Kinzel durante o evento Casa da Barra. O encontro, promovido por Carlinhos Maia em sua residência em Barra de São Miguel, Maceió, reuniu diversos criadores de conteúdo nesta terça-feira (28).

Um vídeo compartilhado no Instagram de Carlinhos Maia capturou o filho de Fábio Jr. trocando carícias com a modelo, enquanto ambos estavam envolvidos por pétalas de rosas. Os dois compartilham risadas em um clima descontraído e, ao término do vídeo, Belle envia uma mensagem bem-humorada: "Um beijo para meu sogro, o Roberto Carlos."

Após a repercussão e o próprio Fiuk corrigir a informação, a influenciadora fez publicações em suas redes sociais repetindo a piada. "Domingo estarei aí comendo churrasco com você, Roberto Carlos. Ele não é filho do Roberto Carlos com a Glória Pires?", perguntou Belle.

Fiuk, que é filho do cantor Fábio Junior com Cristina Kartalian, também foi visto na última sexta-feira (24) trocando beijos com a influenciadora Ayarla, durante um show de Xand Avião, na Casa da Barra.