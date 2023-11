SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cynthia Nixon, 57, atriz conhecida por seu papel como Miranda na série "Sex and The City", anunciou que está em greve de fome pelo fim da guerra de Israel e Hamas.

A artista se juntou a um grupo de manifestantes que estão na frente da Casa Branca, em Washington. "Estamos dando início a uma greve de fome para mostrar ao Biden o tipo de privação acontecendo em Gaza e como ele tem o poder de fazer o cessar fogo acontecer", disse ela, segundo informações do The Hollywood Reporter.

Ela protestou no local e citou seus filhos. "Sou mãe de crianças judias cujos avós são sobreviventes do Holocausto. Em sete semanas, Israel matou mais civis numa pequena faixa de terra do que a guerra no Afeganistão em 20 anos", afirmou durante seu discurso.

A greve de fome deve durar até sexta-feira. Os ativistas anunciaram que ficarão na frente da Casa Branca das 9h às 19h.