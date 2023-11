ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O SBT conseguiu acertar na última segunda-feira (27) a renovação dos direitos de transmissão da Uefa Champions League pelas próximas três temporadas. Com isso, o acordo que terminaria em maio de 2024 foi prorrogado para 2027.

Pelo contrato, segundo apurou o F5, o SBT seguirá com a exibição de um jogo do torneio por semana, nas tardes de terça-feira. A partir da temporada 2024/2025, a Champions terá um novo formato que fará com que a competição tenha mais jogos entre os gigantes da Europa.

A Warner Bros Discovery já havia renovado seu vínculo anteriormente, como informou o F5. A empresa anunciou nesta quarta (29) o novo contrato.

A negociação foi alongada por uma questão. A Team, agência que vende os direitos de transmissão de torneios de clubes da Uefa por todo o mundo, queria negociar as partidas apenas com a empresa americana.

No entanto, patrocinadores pressionaram pela manutenção dos jogos em TV aberta. A cervejaria Heineken e a Pepsi foram as mais contundentes no pedido. O fato ajudou o SBT.

Com isso, o SBT deverá manter um departamento esportivo relevante pelos próximos três anos. A Copa Sul-Americana, segundo maior evento de futebol da América do Sul, é um outro evento da emissora, tem contrato até 2026.

Atualmente, o SBT conta com nomes como Cléber Machado, Téo José, Luiz Alano, Nadine Basttos, Mauro Beting, André Galvão, Fred Ring, entre outros profissionais.