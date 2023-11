ARACAJU l, SE (FOLHAPRESS) - A Livemode fechou nesta quarta-feira (29) os direitos de transmissão da Liga Europa da Uefa e da Conference League, os outros dois torneios de clubes da principal entidade de futebol da Europa, abaixo apenas da Champions League.

A transmissão será na Cazé TV, projeto feito entre a empresa em parceria com o streamer Casimiro Miguel. O anúncio oficial será feito em breve.

A Cazé TV tem os direitos de todas as partidas da competição, mas ainda não sabe se fará todos no YouTube e na Twitch, no mesmo formato que já acontecem outros eventos.

Com a novidade, uma era termina na TV esportiva brasileira: a ESPN deixará de ter qualquer torneio de clubes da Uefa. É a primeira vez que isto acontece desde 1994, quando o canal esportivo da Disney chegou no Brasil.

A ESPN chegou a fazer proposta para o torneio, mas ela foi considerada não muito interessante. O projeto da Livemode com Casimiro Miguel foi visto com o ideal para dar mais visibilidade aos torneios.

Nesta quarta, a Warner Bros Discovery anunciou a renovação dos direitos da Champions League até 2027.

A negociação foi alongada por uma questão. A Team, agência que vende os direitos de transmissão de torneios de clubes da Uefa por todo o mundo, queria negociar as partidas apenas com a empresa americana.

No entanto, patrocinadores pressionaram pela manutenção dos jogos em TV aberta. A cervejaria Heineken e a Pepsi foram as mais contundentes no pedido. O fato ajudou o SBT.

Com isso, o SBT deverá manter um departamento esportivo relevante pelos próximos três anos. A Copa Sul-Americana, segundo maior evento de futebol da América do Sul, é um outro evento da emissora, tem contrato até 2026.