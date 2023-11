RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kally Fonseca, Nadja Sampaio e Radamés Furlan estão na roça e disputam a permanência em A Fazenda 15. Um dos três participantes será mais um dos eliminados da atual edição do reality show e deixa a competição nesta quinta-feira (30). Tonzão Chagas venceu a prova do fazendeiro e se salvou da 10ª berlinda da atração rural da Record.

O trio foi indicado na votação desta terça-feira (28) e se enfrentaram no desafio do dia. Radamés já estava na roça por ter sido indicado em uma dinâmica especial. Dono do Poder do Lampião da 10ª roça, WL ficou com o poder da Chama Branca (puxar um 'resta dois' e vetar um peão da dupla para a disputa pelo chapéu do fazendeiro da semana). O influenciador tirou o ex-jogador de futebol.

Na prova do fazendeiro, realizada nesta quarta-feira (29), o trio precisou de sorte e pontaria. Os participantes davam 15 chutes alternados e cada gol valia um ponto. Ao fim da rodada, eles precisavam escolher "odds" (palpites) que poderiam ou não aumentar suas pontuações. Quem fizesse mais pontos, tornava-se o líder da semana.

O líder do grupo dos Crias venceu a primeira fase com 12 gols, seguido por Nadja com 10 e Kally com 7. Na fase seguinte, Nadja errou ao apostar que Kally faria mais gols que Tonzão. Kally, por sua vez, acertou na aposta em Tonzão e conquistou mais 5 pontos, somando 12. O dançarino cravou que faria mais de 10 gols. Como essa aposta valia 10 pontos, ele disparou para 22 pontos.

Todos tiveram direito a mais um chute valendo 30 pontos. Nadja fez seu gol e foi para 40 pontos. Kally errou e ficou com 12 pontos. Por fim, Tonzão deu um chute certeiro, aumentou a sua pontuação para 52 pontos e ficou com o chapéu de fazendeiro.

Nadja, Kally e Radamés vão disputar a preferência do público para permanecer no jogo. O próximo eliminado de A Fazenda 15 será conhecido ao vivo, na noite de quinta-feira (30).