ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo finalizou na semana passada o grupo de discussão do remake de "Elas por Elas". Com baixa audiência às 18h, a emissora tem boas e más notícias. A mais positiva é que o casal principal Lara e Mário Fofoca, interpretado por Deborah Secco e Lázaro Ramos, é bem aceito.

Por outro lado, o público não gostou do tom afetado da trama e se confunde com tantas protagonistas. Na pesquisa, o principal defeito apontado pela novela foram as interpretações. O público entendeu que, para uma novela dita contemporânea, a interpretação parece falsa.

A reportagem teve acesso também a outras opiniões colhidas na pesquisa e entregues a equipe em um relatório resumido. Espectadores se dizem confusos e afirmam que não conseguem entender a dinâmica com sete protagonistas.

Foram feitas críticas à falta de história de Taís (Késia Estacio), que não evolui desde o primeiro capítulo. Também houve rejeição a personagem Helena, de Isabel Teixeira, e ao casal jovem Isis e Gio, defendidos por Rayssa Bratillieri e Filipe Bragança.

A vilã foi vista como "caricata", enquanto o casal jovem foi considerado "chato". Em contrapartida, Renné, papel interpretado por Maria Paula Spinelli, foi elogiado. A abordagem sobre sua transexualidade foi considerada bem abordada.

Por fim, o horário da novela, como era de se esperar, foi detonado. Para o público na pesquisa, "Elas por Elas" combinaria mais com o horário das sete do que das seis. A Globo começou a fazer alguns ajustes na produção baseada na pesquisa.

"Elas por Elas" tem média atualmente de 15,6 pontos de audiência na Grande São Paulo. São quase 5 pontos a menos que suas antecessoras no horário, "Amor Perfeito" (2023), "Mar do Sertão" (2022) e "Além da Ilusão" (2022), que fecharam com 20 pontos cada uma.

Cada ponto em São Paulo equivale a 207 mil telespectadores.