RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A filha de Mingau, Isabella Aglio, celebrou uma vitória do pai na tarde desta quinta-feira (30). O baixista do Ultraje a Rigor, que foi baleado na cabeça em setembro, mexeu um dos dedos enquanto segue em recuperação em uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Em um story no Instagram, a filha do artista mostrou a evolução do pai, que segue internado há dois meses. Isabella registrou o baixista mexendo o polegar durante exercício. "Bom dia com ok (ela colocou um emoji de uma mão dando sinal positivo). Aqui toda vitória é muito comemorada!", escreveu ela.

Ela também aproveitou para atualizar o estado de saúde do pai e fez um desabafo sobre esse período da internação dele. "Sim, pessoal. Ainda estamos na UTI combatendo uma infecção pulmonar. A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência", disse.

A filha do baixista também lembrou sobre a vaquinha aberta para ajudar nas despesas médicas do pai. "E queria lembrar a todos que ainda precisamos de ajuda. Temos a vaquinha online e um show lindo no dia 14/12".

No dia 15, a campanha de arrecadação para pagar o tratamento de Mingau já havia atingido R$ 100 mil em doações. A meta é de R$ 600 mil. Desse valor, R$ 320 mil são as despesas das duas cirurgias pelas quais o músico já passou. R$ 15 mil são para uma cadeira de rodas, e R$ 3 mil são para a compra de luvas robóticas para a reabilitação. O restante será destinado à próxima cirurgia de Mingau.

Isabella também mostrou uma foto de um momento de emoção na visita ao pai na UTI. "Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro. Estou fazendo tudo que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu ela.

O QUE ACONTECEU:

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 2 de setembro, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

Horas depois, foi transferido para a capital paulista e submetido à primeira cirurgia, um procedimento intracraniano de emergência.

Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro já prendeu quatro suspeitos de envolvimento no tiroteio. Um último homem indiciado ainda tem mandado de prisão em aberto.