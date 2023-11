SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rock in Rio 2024 vai contar com uma nova área chamada Global Village. A novidade foi anunciada pela equipe do evento nesta quinta-feira (30).

De acordo com a organização do festival, a área deve ocupar 7.500 m² da Cidade do Rock. A ideia é proporcionar ao público uma experiência imersiva, com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo.

A embaixadora do espaço será Angelique Kidjo. Ela é a primeira artista confirmada para se apresentar no palco da nova área do Rock in Rio, que vai comemorar 40 anos de aniversário no próximo ano.

Roberto Medina, criador do festival, espera que o novo espaço encante e emocione o público. "Estamos preparando uma experiência nunca antes vista no festival", disse em comunicado à imprensa.

O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.