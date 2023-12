SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anya Taylor-Joy, 27, bem que tentou arriscar uma saudação em português na CCXP 2023, mas a gritaria do público era tanta que foi difícil entender. "Como vai, Brasil?", perguntou a atriz, sem causar maiores impactos (ou pelo menos, não maior do que o já instalado na plateia).

A atriz chegou com o colega Chris Hemsworth, 40, e se juntou ao diretor George Miller para o último painel desta quinta-feira (30) do palco Thunder, o principal do evento. O trio veio apresentar o trailer inédito de "Furiosa", filme que estreia em 2024 e que mostra a origem da personagem que apareceu pela primeira vez no filme "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015).

Em meio ao painel, ela se assustou com um fã mais exaltado, mas brincou com a situação. "Desculpa, eu acabei de ver que tem uma pessoa desmaiada ali", disse, aos risos. Animada com a recepção dos brasileiros, ela agradeceu e disse que "essa é a melhor forma de lançar esse filme". "Vocês são os melhores", avaliou.

Miller, que está visitando o Brasil pela primeira vez, disse que a história do novo filme já estava em sua cabeça desde o filme anterior. "Nós tínhamos a história de Furiosa enquanto fazíamos 'Estrada da Fúria', porque era o único jeito de fazer o filme", afirmou.

Ele disse que não tinha visto nenhum filme com Anya Taylor-Joy antes, mas que o colega Edgar Wright falou dela. Ao ver algumas cenas dela, percebeu que se tratava de "uma presença marcante".

A história se passa 15 anos antes da mostrada no outro filme, que por sua vez é derivado de "Mad Max" (1979). Segundo a atriz, ela já era uma grande fã da franquia e ela ficou muito animada de participar.

Em "Estrada da Fúria", Furiosa é vivida Charlize Theron. Agora, seu passado é mostrado. "Nós a conhecemos como jovem garota roubada de sua casa e de sua mãe", adianta Anya.

Conhecida por "Gambito da Rainha", entre outros, ela diz também que gostou da ideia de fazer um filme com tanta ação. "Foi uma jornada selvagem, não tem outro jeito de dizer", afirma.

Outro que está bem distante dos papéis que já fez é Chris Hemsworth, que vive o personagem Dementus. "Ele é um cara complicado, violento, louco, bruto", enumera. Ele nasceu em um espaço no qual é matar ou morrer."

O Thor da Marvel disse que gostou de experimentar um vilão. "Foi muito divertido", contou. "Ele é uma pessoa perturbada, fiz o Thor por muitos anos, sempre fui o heróis e sempre há expectativas que a gente tem que atender, mas no caso do vilão isso é muito menor."

Após deixarem o palco, os astros do filme ainda tiraram fotos com fãs e deram autógrafos.