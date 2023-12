SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos espetáculos de patinação artística sobre rodas mais tradicionais do Brasil retorna às pistas paulistas em dezembro. Os 'Periquitos em Revista', grupo de patinadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, se apresentam no ginásio poliesportivo do Palestra Itália, na região oeste da capital, no domingo (3).

O show Christmas Time conta com a participação de 50 praticantes da modalidade, incluindo crianças (alunos da escolinha de patinação), a partir de 7 anos, e adultos, com mais de 50 anos. Alguns atletas já participaram de competições nacionais e internacionais, como campeonatos brasileiro, sulamericano e mundial.

Os 'Periquitos em Revista', com coreografias de Patrícia Fanti e direção de Marcello Massaini, retratam o Natal em Nova York -cidade mundialmente conhecida pelas produções da Broadway e pelos telões na Times Square- e também trazem musicais famosos na região, como a história da pequena órfã, 'Annie'.

O evento é beneficente e busca arrecadar recursos em prol de crianças e outros projetos assistenciais. Para prestigiar o espetáculo, cada espectador precisa levar 2 litros de leite e, então, trocar por ingressos (crianças com até 10 anos não precisam realizar a doação). A organização sugere que o público chegue com antecedência, já que a entrada está sujeita a lotação do ginásio, que dispõe de 1.100 lugares. As apresentações acontecem às 16h e às 20h.