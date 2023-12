SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo, metrópole famosa por sua programação cultural diversa, recebe um festival de música com entrada gratuita. O evento acontece entre os dias 1º e 3 de dezembro, das 14h às 22h, no Centro Cultural Santo Amaro, na região centro-sul da capital.

O line up conta com artistas de diferentes gêneros musicais, como funk, gospel e pagode. Amém, Bruna Olly, Dilsinho, Leonardo e Pedro Sampaio são algumas das atrações do São Paulo Music Festival.

Segundo os organizadores, a programação é composta por músicas cristãs. Para retirar os ingressos, é necessário acessar o site da Eventbrite. As entradas são válidas para sexta-feira, sábado e domingo.

SÃO PAULO MUSIC FESTIVAL

Quando 1º a 3 de dezembro, das 14h às 22h

Onde Centro Cultural Santo Amaro, av. João Dias, 822, Santo Amaro, região centro-sul

Preço Entrada gratuita

Link: https://www.eventbrite.com.br/