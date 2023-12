ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo assinou nesta sexta-feira (1) um acordo com a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) e oficializou a compra de 25 jogos exclusivos da Eurocopa 2024, que será realizada na Alemanha entre os dias 14 de junho e 14 de junho do ano que vem.

O novo acordo garante a exibição de 25 jogos exclusivos em todas as plataformas, além da final desta edição, que está prevista para acontecer no estádio olímpico de Berlim, a capital alemã.

Na TV Globo, em TV aberta, serão ao todo cinco jogos, um em cada fase da competição. Já o SporTV mostra as 26 partidas, assim como o site esportivo da Globo, o GE, e o Globoplay, streaming da companhia. Por lá, os jogos estarão disponíveis para todos os assinantes.

O pontapé inicial da cobertura acontece neste sábado (2), quando ocorre o sorteio dos grupos que define os confrontos da primeira fase, com transmissão ao vivo pelo GE, a partir das 14h, com a apresentação de Lara Gruppi e comentários de Jessica Cescon e Rodrigo Lois.

"A Eurocopa é um torneio tradicional e único, momento em que o torcedor tem a oportunidade de ver os craques defendendo as camisas das suas seleções. Para o SporTV é mais uma oportunidade de estar ao lado do público, reforçando seu compromisso com o esporte, oferecendo os melhores campeonatos, com a melhor qualidade. Serão 26 jogos e toda a emoção da UEFA Euro 2024", diz Eduardo Gabbay, Diretor dos Canais Esportivos da Globo.

"Oferecer a transmissão dos principais jogos em todas as fases da Eurocopa na TV aberta, em especial a grande final, tem como principal objetivo garantir a conexão dos brasileiros com o futebol e os grandes craques que acompanhamos na Copa do Mundo", diz Leonora Bardini, diretora de Programação e Marketing da TV Globo.

"A cobertura do torneio mais importante entre seleções europeias na TV Globo é uma oferta de conteúdo que promete relevância, qualidade e muita emoção", conclui a executiva.

Em outubro, a Folha de S.Paulo já havia informado que a Globo havia feito uma comunicação interna anunciando a Eurocopa para os seus funcionários, mas ainda sem falar publicamente porque faltava a assinatura do acordo.

O sorteio deste sábado define as quatro seleções que estarão em cada um dos seis grupos que iniciam a primeira fase da Eurocopa e jogam entre si em turno único.

Ao final desta etapa, classificam-se automaticamente as duas primeiras colocadas de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados no geral. A partir das oitavas de final, os jogos passam a ser eliminatórios e quem perder estará eliminado.

Em caso de empate no tempo normal, a definição será na prorrogação. Se ainda houver empate após a prorrogação, a partida será decidida na disputa de pênaltis.