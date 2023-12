SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jodie Foster diz estar cansada dos filmes de super-herói. Em entrevista à revista Elle, a atriz afirma que vê o gênero como um momento da indústria que precisa acabar.

"É uma fase que foi um pouco além do temo para mim, mas é uma fase, e eu já vi muitas delas", disse a artista. "Com sorte, as pessoas vão cansar deles [os filmes de super-herói] em breve. Os bons filmes, como 'Homem de Ferro', 'Pantera Negra' e 'Matrix', eu admiro, e fico admirada pelo entretenimento da coisa."

Foster também declarou que espera que outros tipos de filmes e séries tenham mais espaço na indústria no futuro. "Isso [os super-heróis] não foram o que me levaram a se tornar atriz. E esses filmes não mudaram a minha vida. Com sorte, haverá espaço para too o resto."

A atriz ainda comentou que gostaria de trabalhar com Daniel Kwan e Daniel Scheinert, diretores do filme "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo". Ela diz que o longa da dupla, vencedor do Oscar de melhor filme, é um de seus favoritos.

A atriz está no Brasil para a CCXP, onde participa nesta sexta (1°) de uma apresentação sobre a quarta temporada da série "True Detective", da HBO.