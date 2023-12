SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palco Thunder da CCXP 2023 virou um vilarejo em guerra, repleto de soldados, para receber Zack Snyder e os atores de "Rebel Moon", próximo filme de ação da Netflix. O diretor de "Homem de Aço", "Batman VS Superman" e "Liga da Justiça" era uma das atrações mais esperadas na noite e foi ovacionado pelo público em sua primeira vez no Brasil.

O longa retrata uma forasteira misteriosa que se torna a esperança de um vilarejo ameaçado pelas forças do Mundo-Mãe em uma lua distante. Snyder disse que sonhava com a história desde criança, quando viu "Star Wars" pela primeira vez e apaixonou-se pelo conceito de guerras espaciais.

"Desde que vi 'Star Wars' e 'Excalibur' eu me encontrei com os filmes fantásticos. Você vai ver pedaços de todos eles nesse filme. É uma carta de amor para a fantasia", disse o diretor.

Antes da primeira exibição mundial do longa, o elenco de heróis e vilões desfilou pelo palco Thunder e animou o público com surpresas familiares.

Charlie Hunnam, de "Sond Of Anarchy", enlouqueceu a plateia quando mostrou sua camisa do Brasil por baixo do casaco. Ed Skrein, de "Deadpool" jogou sua camisa brasileira para a plateia. Staz Nair, de "Supergirl" ainda surpreendeu a todos ao falar em português.

Djimon Hounsou, de "Diamante de Sangue" disse que pensou em uma "história épica" logo que leu o roteiro: "Há muita ressonância nessa história que imita a nossa realidade. É uma narrativa relevante em relação aos tentáculos geopolíticos que estão segurando o continente da África por séculos e séculos".

Sofia Boutella, Charlotte Maggi, Djimon Hounsou e Ray Fisher também estiveram no painel.

Após o encontro com o elenco, as luzes se apagaram, todos os celulares foram desligados --o público cumpriu com o pacto de confidencialidade-- e o filme foi exibido. "Rebel Moon" fica disponível em 22 de dezembro para os assinantes do streaming.