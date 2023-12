RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor The Weeknd doou 2,5 milhões de dólares, um pouco mais de R$ 12 milhões para ajudar os esforços humanitários em Gaza. A quantia irá financiar 820 toneladas de cestas básicas que podem alimentar mais de 173 mil palestinos durante duas semanas. A informação é do site Billboard.

Embaixador da Boa Vontade do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas há dois anos, o cantor e fez a doação através do seu Fundo Humanitário XO. The Weeknd - cujo nome verdadeiro é Abel Tesfaye - já doou pessoalmente 1,8 milhões de dólares à missão global de combate à fome.

"As nossas equipas precisam de acesso humanitário seguro e sustentado e de apoio contínuo dos doadores para alcançar o maior número de pessoas possível", disse Corinne Fleischer, Diretora do PMA para o Oriente Médio, Norte da África e Região da Europa Oriental, em um comunicado sobre a pressa em fornecer ajuda a Gaza.

Ela agradeceu a ajuda do cantor, que atuou na série "The Idol", da HBO. "Agradecemos a Abel por esta valiosa contribuição para o povo da Palestina. Esperamos que outros sigam o exemplo de Abel e apoiem os nossos esforços."

Após uma semana de trégua na guerra que provoca crise humanitária no Oriente Médio, Israel retomou nesta sexta-feira (1º) os bombardeios contra a Faixa de Gaza para eliminar o grupo terrorista Hamas. As ofensivas recomeçaram, segundo Tel Aviv, após a facção rival violar o cessar-fogo temporário ao disparar em direção ao território israelense.

A pausa de sete dias, que começou em 24 de novembro e foi prorrogada duas vezes, permitiu a troca de reféns mantidos em Gaza por prisioneiros palestinos e facilitou a entrada de ajuda humanitária na faixa costeira devastada.