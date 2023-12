RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sidney Magal usou as redes sociais para mostrar uma surpresa que ganhou de fãs dentro de um avião. Em um vídeo compartilhado pelo próprio cantor nesta quarta-feira (29), a tripulação e os passageiros de um voo, que saiu de Recife em direção a Salvador, cantaram um dos seus maiores sucessos e clássico da MPB: "Sandra Rosa Madalena".

Ele voltava de um período de férias, quando foi surpreendido com uma homenagem iniciada pelo piloto da aeronave ao anunciar a presença do cantor no voo. Em seguida, "Sandra Rosa Madalena" passou a ser tocada nas caixas de som do avião. Os passageiros passaram a acompanhar o hit com palmas e cantoria.

Magal, que disse ter sido homenageado outras vezes dentro de um avião, ficou emocionado com mais uma iniciativa espontânea das pessoas que o admiram como artista, que teve um filme sobre a sua trajetória, "Meu Sangue Ferve por Você", lançado no início de outubro .

"É mais uma dose de amor e carinho desse público, pela qual eu também retribuo com toda minha admiração por manter a chama do Magal acesa em vossos corações. Dá o play e veja que maneiro foi esse momento que me deixou completamente emocionado", escreveu o cantor

No registro, ele filma os passageiros do voo, que entoam os versos "Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar". Magal, então, os incentiva e diz: "Comigo"