SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem uma coisa que o brasileiro ama é novela e a Globoplay divulgou quais são as dez mais assistidas na plataforma de streaming. A lista, que contém os folhetins antigos, foi divulgada durante painel na CCXP, na sexta-feira (1º), em São Paulo. Estavam presentes convidados como Erik Brêtas, diretor de produtos digitais e canais pagos, e as atrizes Mariana Ximenes e Christiane Torloni.

As novelas clássicas fazem parte do projeto Resgate criado em 2020 que disponibilizou 86 novelas clássicas do acervo Globo na plataforma. A mais vista é "Chocolate com Pimenta" (2003) de Walcir Carrasco e protagonizada por Ximenes. A trama, inclusive, está ganhou reprise no canal Viva em 2020 e já foi exibida duas vezes no Vale a Pena Ver de Novo.

Em segundo lugar está "Mulheres de Areia" (1993), que passa atualmente no canal aberto durante a tarde. Ela foi dirigida por Wolf Maya e protagonizada por Glória Pires, que interpretou as gêmeas Ruth e Raquel.

"Mulheres Apaixonadas" (2003) ocupa o terceiro lugar do ranking. O elenco contava com Christiane Torloni, Carolina Dieckmann e Bruna Marquezine. A novela acabou de ser reprisada na Globo.

A lista segue com "O Clone" (2001), "Tieta" (1989), "América" (2005), "Laços de Família" (2000), "A Viagem" (1994); "Renascer" (1993) e "A Favorita" (2008).

Até 2027, o projeto recomeçar, quer publicar cerca de 90 novelas.

AS 10 NOVELAS ANTIGAS MAIS VISTAS NO GLOBOPLAY

1 - ?Chocolate com Pimenta?

2003, de Walcyr Carrasco

2 - ?Mulheres de Areia?

1993, de Ivani Ribeiro

3 - "Mulheres Apaixonadas"

2003, Manoel Carlos

4 - "O Clone"

2001, de Glória Perez

5 - "Teita"

1989, de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares

6 - ?América?

2005, de Glória Perez

7 - ?Laços de Família?

2000, de Manoel Carlos

8 - ?A Viagem?

1994, de Ivani Ribeiro

9 - "Renascer"

1993, de Benedito Ruy Barbosa

10 - "A Favorita"

2008, de João Emanuel Carneiro