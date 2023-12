RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar das presenças de vários jogadores famosos, o "gemidão do zap" roubou a cena no sorteio dos grupos da Eurocopa 2024, neste sábado (2). A transmissão gerada pela Uefa direto da cerimônia realizada em Hamburgo, Alemanha, chegou a ficar muda por alguns minutos após o áudio vazar em alto e bom som.

O lance aconteceu na fase final do sorteio dos grupos da competição. Restavam as decisões dos últimos lugares dos grupos C, D, E e F. A bolinha da Sérvia estava prestes a sair quando um gemido típico de filmes eróticos foi ouvido na transmissão oficial da Uefa. Os dirigentes e técnicos, que estavam no teatro se entreolharam surpresos, e foram flagrados pelas câmeras da transmissão. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

O secretário-geral e diretor de competições da Uefa, Giorgio Marchetti, falou por um momento que "um barulho" estava atrapalhando o evento. O "gemidão" voltou a soar segundos depois, e risadas foram escutadas. Após controlar o problema, a entidade esportiva definiu os grupos da Euro 2024, disputada entre os dias 14 de junho e 14 de julho na Alemanha.