SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kurt Russel, estrela de filmes de ficção científica, interpreta mais um personagem que luta contra criaturas monstruosas em "Monarch - Legado de Monstros", da Apple TV+. Desta vez, ele divide o personagem com seu filho, Wyatt Russell, que interpreta o mesmo personagem em uma versão mais jovem. Pai e filho lotaram o palco Thunder, Omelete e um encontro com a imprensa na CCXP, neste domingo (3), último dia de evento, para falar sobre a série. O showrunner Chris Black e os atores Anna Sawai, Kiersey Clemons, Elisa Lasowski e Ren Watabe também participaram do painel.

"Já recebemos propostas para fazer pai e filho antes, mas nada foi tão bom quanto essa", contou Kurt. O ator disse que o que torna a produção especial é a importância do personagem para o desenvolvimento da história: "Tivemos que entrar num acordo para que houvesse coerência". "Foi um trabalho dividido em partes iguais", compartilhou Wyatt.

A série se passa no universo após a batalha entre Godzilla e os Titãs, que arrasou São Francisco e mostrou ao mundo que os monstros são reais. A história acompanha dois irmãos tentando descobrir a conexão de sua família com a organização secreta "Monarch". Lee Shaw (Kurt e Wyatt) é um oficial do exército, retratado em dois períodos: nos anos 1950 e meio século depois, quando Monarch é ameaçada pelo que ele sabe.

Chris Black falou sobre revisitar Godzilla após nove anos --em 2014, o segundo filme estadunidense sobre o personagem japonês foi lançado. O showrunner disse que a série foi feita para quem já conhecia o personagem e também para aqueles que farão o primeiro contato com o monstro: "Essa era a intenção. O ponto de entrada da história é 2014, quando os personagens estavam descobrindo a existência das organizações. O público vai descobrir junto com eles".

Ren Watabe e Anna Sawai interpretam Kentaro e Cate e representam o povo japonês, responsável pela criação do Godzilla. "Queria fazer meu personagem bem autêntico e queria que os japoneses se enxergassem ao assistir", disse Watabe. Sawuai disse que usou sua experiência pessoal de 2011, quando o Japão enfrentou um terremoto de magnitude 9, para viver a personagem.

A atriz, que largou a carreira de vocalista do gril-band japonesa Faki para assumir a carreira, também comemorou a abordagem cultural e a inclusão na série: "Sinto que eu engrenei na indústria cinematográfica em um momento ótimo para o meu povo. É uma honra contar essas histórias japonesas". "Sempre tive sotaque japonês falando inglês e dessa vez era para ser assim", completou ela.

Kiersey Clemons, sorridente e animada, foi uma das participantes mais adoradas pelo público da CCXP. Ela interpreta May, uma jovem hacker, e se dirigiu aos "nerds" do evento para falar como fez sua personagem: "Ela consegue abraçar todas as versões de si mesma, mesmo que nem todos gostem".

Assim como a tradição japonesa se conecta com os dias de hoje na série, a produção evidencia a ligação entre passado e presente. "O show mostra como nossos ancestrais impactam a nossa vida e como os traumas são passados a cada geração", disse Elisa Lasowski.

A Apple TV + vêm se destacando em produções de ficção científica como "Fundação" e "A Máquina do Destino" e garantiu recursos para fazer com que os efeitos especiais da série se destacassem no streaming e não perdessem a qualidade por não estarem do cinema. "O maior desafio não foi fazer com que essa não parecesse uma versão barata, mas contar a história", disse Black.

Quatro episódios de "Monarch - Legado dos Monstros" já estão disponíveis na plataforma. Um teaser das próximas cenas foi exibido ao público do palco Thunder na CCXP.