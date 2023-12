SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luiz Pratines, 51, respondeu, e errou, a pergunta valendo R$ 1 milhão no quadro Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck. Do Recife, Luiz, que hoje mora na França, chegou até a pergunta milionária com direito de receber 2 ajudas.

O participante ficou em dúvida ao ser questionado qual esporte as práticas Tsu Chu e Harpastum deram origem. Entre as opções, ele tinha: natação, futebol, judô e esgrima.

Ele podia usar duas ajudas: saber a resposta da plateia ou eliminar duas alternativas erradas. Ele, então, desconfiou que a plateia fosse apostar no judô, assim como ele, por ser um esporte oriental, e deixou essa ajuda de fora.

Luiz escolheu eliminar duas respostas erradas, sobrando apenas: futebol e esgrima. Após um 'salto no escuro', como definido por ele, esgrima foi a opção escolhida.

Futebol era a resposta certa. Ao descobrir, ele lamentou e ganhou um abraço de Huck. Apesar de ter errado a pergunta valendo R$ 1 milhão, Luiz ganhou o prêmio de R$ 300 mil.

Luiz Pratines tem 51 anos e é apaixonado por aviação.

Ele tem mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e já trabalhou na Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica).

Do Recife, ele morou em Dubai por 16 anos e, hoje, vive na França.