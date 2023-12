SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece a partir desta terça-feira, 5, no Sesc Pompeia, região oeste, a terceira edição do Scena - Semana da Cena Contemporânea em São Paulo. Idealizado para promover um intercâmbio artístico entre as cenas teatrais paulistana e italiana, o festival apresenta obras inéditas no Brasil produzidas por artistas que trabalham com linguagens como a performance, a dança documental e a comédia.

Serão apresentados três espetáculos na programação, que se divide entre terça-feira e domingo, 10. O primeiro é "Sátiros", espetáculo de dança produzido pela companhia Virgilio Sieni, e parte da obra do filósofo alemão Friedrich Nietzsche para criar as coreografias sobre a figura mitológica do sátiro, metade homem, metade bode. As apresentações acontecem entre amanhã e quarta-feira, 6, às 21h.

Já na quinta, 7, e na sexta, 8, também às 21h, a atriz, diretora e dramaturga Greta Tommesani apresenta a comédia "CA-NI-CI-NI-CA" sobre a precarização do trabalho no setor varejista italiano, e enfoca a relação entre o crescimento do mercado de vendas e a exploração de trabalhadores migrantes.

Por fim, nos dias 9 e 10, às 21h e às 18h, respectivamente, as pesquisadoras e performers Silvia Calderoni e Ilenia Caleo apresentam "O Presente não Basta", resultado da investigação acerca da prática do cruising, que consiste em circular por lugares públicos em busca de parceiros sexuais.

Geralmente relacionado à comunidade gay masculina, o hábito ganha novos contornos a partir da perspectiva de mulheres lésbicas e pessoas queer. A obra se passa em um ambiente que remete a um armazém abandonado com um grupo de performers traduzindo o estado de excitação que carrega o momento, mas também a busca por um senso de comunidade e o acolhimento a corpos múltiplos.

Já à venda, os ingressos custam R$ 60 e podem ser comprados no site oficial da rede Sesc ou nas bilheterias de cada unidade. As classificações indicativas dos espetáculos variam de 12 a 18 anos de idade.

SCENA - SEMANA DA CENA ITALIANA CONTEMPORÂNEA

Quando 05 a 10 de dezembro às 21h e às 18h

Onde Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Pompéia, região oeste

Preço R$ 60

Produção Associação SÙ de Cultura e Educação, Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e Sesc SP

Acessibilidade Arquitetônica Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante