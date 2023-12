SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Eric Clapton anunciou nesta segunda (4) que fará uma série de shows no Brasil em 2024. As apresentações acontecem no mês de setembro em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Os ingressos começam a ser vendidos em 13 de dezembro, com uma pré-venda programada no dia 11 para clientes do cartão Santander.

Clapton incluiu o país na turnê que comemora os 60 anos de sua carreira. O músico começa a bateria global de shows em 9 de maio na Inglaterra, e inclui uma apresentação no Royal Albert Hall de Londres.

No Brasil, as apresentações do guitarrista acontecem em 24 de setembro na Arena da Baixada, em Curitiba; 26 de setembro, na Jeunesse Arena do Rio de Janeiro; e em 29 de setembro, no Allianz Parque de São Paulo. Está previsto um show de abertura do também guitarrista Gary Clark Jr.

Esta será a primeira apresentação de Eric Clapton no país na última década. Ele passou pelo país em 2011, quando fez shows no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Antes disso, ele realizou apresentações em 1990 e 2001.

Em São Paulo, os ingresso são vendidos à partir de R$ 430, com possibilidade de meia-entrada. O valor da entrada na pista é de R$ 620, enquanto a pista premium é vendida a R$ 1.200.

Tanto a venda geral quanto a pré-venda começam às 10h dos dias 13 e 11 de dezembro, respectivamente. A compra pode ser feita no site da Live Pass.

ERIC CLAPTON

Quando: 29 de setembro, à partir das 18h20

Onde: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, São Paulo

Preço: R$ 430 a R$ 1.200

Classificação: 16 anos

Link: https://www.livepass.com.br/artist/eric-clapton/