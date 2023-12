SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que foi criado, o quadro "Quem Quer Ser Um Milionário", do Domingão com Huck, nunca conheceu um único vencedor do prêmio mais alto. No último domingo (3), o recifense Luiz Pratines, 51, quase chegou lá, se não fosse pela pergunta que o tirou do jogo: "O Tsu Chu e o Harpastum foram práticas esportivas que deram origem a qual esporte?".

O participante respondeu "esgrima" à pergunta de Luciano Huck. Mas, na verdade, a resposta certa seria "futebol". O esporte como conhecemos hoje surgiu na Inglaterra, mas tem origem em jogos com bola chineses e romanos.

O tsu-chu era, na verdade, uma prática militar dos chineses por volta de 3000 a.C. Estudos dizem que, após as guerras, os soldados formavam equipes para chutar a cabeça dos soldados inimigos. Com o tempo, elas foram substituídas por bolas de couro.

Formavam-se duas equipes com oito jogadores e o objetivo era passar a bola de pé em pé sem deixar cair no chão, levando-a para dentro de duas estacas fincadas no campo. As estacas evoluíram para o que conhecemos hoje como trave, onde se marca o gol.

Mais tarde, o Harpastum foi um jogo praticado por romanos dos séculos 8 e 9. Era disputado por duas equipes em um terreno retangular demarcado e dividido pela metade por uma linha, assim como no futebol de hoje.

Os jogadores de cada equipe passavam uma pequena bola entre eles e deveriam tentar mantê-la do seu lado do campo, tentando impedir que o adversário se apoderasse dela. Diferente do futebol, o objetivo do jogo seria transportar a bola roubada de volta para o seu terreno.

As diferentes práticas foram passadas de geração em geração e, combinadas, criaram o que conhecemos hoje como futebol. Em 1700, na Inglaterra, surge o futebol moderno. Em 1863, a Associação de Futebol Britânica padronizou as regras do jogo e escreveu "As leis do futebol".

Luiz, que tem mestrado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e mora na França, saiu do programa com R$ 300 mil.