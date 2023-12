SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quarta-feira (6), até o dia 17 deste mês, a Cinemateca Brasileira apresenta a mostra Mulheres Pioneiras no Cinema. A seleção de filmes traz obras de cineastas que ajudaram a construir a linguagem audiovisual nas primeiras décadas do século passado.

Os primeiros dois dias da mostra são dedicados ao curso oferecido pela Cinemateca. Ministrado pela pesquisadora Marcella Grecco e dividido em três aulas, o programa irá abordar os trabalhos de pioneiras do audiovisual de diferentes países.

Na sexta-feira (8), a programação começa a exibir os filmes da mostra. Às 19h30, será projetada uma cópia restaurada "Sapatos", dirigido por Lois Weber em 1916. A produção acompanha uma jovem trabalhadora que passa dificuldades financeiras para sustentar sua família.

Na sequência será exibido "Onde Estão Meus Filhos", da mesma diretora. O filme conta a história de um promotor público que processa um médico por abortos ilegais. Durante os autos, descobre que pessoas da sociedade, incluindo sua esposa, usaram os serviços do doutor.

No sábado, o filme que inicia a programação é "As Aventuras do Príncipe Achmed", de Lotte Reiniger. Exibido às 16h10, narra episódios mágicos em que o monarca amizade com uma bruxa, conhece Aladin, luta contra demônios e se apaixona por uma princesa.

Mais tarde, às 17h30, serão exibidos dois filmes de Germaine Dulac, começando por "A Sorridente Madame Beudet". Na trama, a protagonista vive um casamento infeliz e encontra a fuga dessa realidade tocando piano. Em seguida, "A Concha e o Clérigo" acompanha um sacerdote obcecado pela mulher de um general.

No domingo, a programação começa às 15h15 com "E a Mulher Criou Hollywood", com direção de Julia Kuperberg e Clara Kuperberg. O documentário mostra as mulheres por trás das grandes produções do cinema -mas que não receberam notoriedade pelos feitos.

Às 16h30, "Pour Don Carlos", de Musidora e Jacques Lasseyne, encerra a programação da mostra neste final de semana. O filme é baseado no livro homônimo de Pierre Benoît que retrata a guerra civil entre o governo republicano local e os Carlistas, apoiadores do pretendente ao trono da Espanha, no final do século XIX.

A programação é inteiramente gratuita e pode ser consultada no site da Cinemateca. Para a participação no curso de Marcella Grecco, será necessária inscrição prévia, a ser realizada pelo mesmo link.

A seleção de filmes faz parte do Projeto Viva Cinemateca, lançado em junho deste ano, que reúne iniciativas da Cinemateca Brasileira para a recuperação de acervos, além da modernização de sua sede e infraestrutura técnica.