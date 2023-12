RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jão e Gloria Groove foram anunciados para o Rock in Rio 2024. Os cantores, que estiveram no The Town 2023, vão se apresentar na edição que marca 40 anos do festival carioca.

Outros nomes já foram anunciados: Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Lulu Santos, Ne-Yo e Ludmilla.

Além de revelar dois novos nomes, o evento instalou uma obra artística a céu aberto próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. "A gente quer deixar a cidade mais linda do que ela já é", disse Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World.

"Até o final do ano, ainda vem muitas surpresas. 40 anos de uma marca que está no coração dos brasileiros e sempre se reinventa", completou Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.