SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano, recusou um pedido da Coleção Estatal Alemã de Antiguidades, em Munique, para devolver estátua romana comprada por Adolf Hitler.

A Discobolus Palombara é uma cópia romana do século 2 de uma estátua grega há muito tempo perdida que representa um lançador de disco prestes a fazer um arremesso. Ela foi desenterrada de uma vila romana em 1781.

Hitler comprou a obra de um proprietário italiano em 1938 sob pressão do ditador italiano Benito Mussolini e contra a vontade do ministro da Educação e autoridades culturais. A estátua foi devolvida à Itália em 1948, junto a outras obras obtidas ilegalmente pelos nazistas.

A Alemanha voltou a se interessas pela peça após o diretor do Museu Nacional Romano solicitar a devolução da base de mármore do século 17 para a coleção de antiguidades do estado de Antikensammlungen. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, em vez de devolvê-la, o museu alemão pediu de volta a Discobolus Palombara, dizendo que ela havia sido transportada ilegalmente.

O ministro da Cultura italiano falou sobre o caso à TV estatal italiana Rai na noite de sábado. Ele disse que o pedido é inadmissível e questionou se Claudia Roth, a ministra de Cultura alemã, estava ciente do ocorrido.

"Esta obra foi obtida fraudulentamente pelos nazistas e faz parte do nosso patrimônio nacional", disse Sangiuliano.