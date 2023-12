SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É dezembro em Itapecerica da Serra! Entrando em sua reta final, A Fazenda 2023 (Record) teve mais um dia recheado de acontecimentos com os 11 peões ainda restantes no jogo -metade dos 22 iniciais.

Alguns peões tiveram problemas com o trato dos animais, uma nova punição aconteceu e ainda sobrou tempo para uma treta.

CAVALO PISA DE NOVO EM NADJA E PEOA LAMENTA

O cavalo Colorado pisou novamente no pé de Nadja Pessoa. A peoa reclamou de dor e apontou que o animal sentiu seu medo.

"Caraca, pisou de novo... Não fiz nada de errado dessa vez. Mas foi o medo, fiquei com medo dele pisar de novo e ele pisou. P*ta que pariu, foi bem em cima do meu dedo. Ele sentiu meu medo...", disse Nadja.

NOVA PUNIÇÃO

Os peões levaram mais uma punição por volta das 9h. O sinal da produção tocou e os participantes se questionaram do que seria e quem teria causado.

Na dúvida, Tonzão apontou que poderia ser Cezar por estar sem a pulseira indicativa de que estava na Baia. Por volta das 9h30, fez o anúncio.

A produção avisou: "Os moradores da Baia são proibidos de usar os reservados da sede, pias do banheiro, chuveiros, piscina, ofurô e ducha da área externa." Pelo descumprimento da regra, todos ficarão 48 horas sem gás.

Cezar Black pontuou que entrou no reservado, mas não usou, e por isso não deveria haver punição.

Após serem punidos, os peões não identificaram quem havia cometido a gafe e falaram que gostariam de recorrer.

JAQUELLINE É BICADA POR GALINHA E SE REVOLTA CONTRA WL

Após receber uma bicada de uma das galinhas, Jaquelline reclamou e se revoltou contra WL, que a tinha orientado a pegar os ovos.

"Ela me bicou. WL, você vai ver, vou colocar um ovo podre na sua cama. Não vou pegar o ovo, ela está ficando [em cima do ovo]. W, você me paga!", disparou a peoa.

"Eu não estou na Baia", ele respondeu.

"Mas você falou que era para eu pegar, fui pegar e ela me bicou", retrucou Jaque.

Depois disso, Cezar Black foi ajudá-la com as aves por estar na Baia.

PORCOS DESTROEM ÓCULOS DE YURI NO TRATO: 'QUE DROGA, ME AMARRAVA'

Yuri deixou cair seus óculos escuros e os porcos o pisotearam. Radamés disse que os animais destruíram o objeto.

Radamés: "Olha isso, destruiu os óculos."

Yuri: "Nem queria mais esses óculos. Sabia que isso ia acontecer."

Radamés: "Cadê a lente?"

Yuri: "Cara, que droga, me amarrava nesses óculos."

IRRITADA, MÁRCIA EXPLODE COM NADJA APÓS PUNIÇÃO

Márcia Fu e Nadja se exaltaram. A peoa queria descobrir quem tinha causado a punição e a ex-atleta perdeu a paciência.

Márcia: "Que saco! Se fosse alguém, teria falado. Que inferno!"

Nadja: "Mas foi alguém, sim."

Márcia: "Ai, que falatório chato! Ai, m*rda."

Nadja: "A pessoa tem que falar quem foi. Alguém foi! E não adianta ficar chateada, não. Vamos falar, sim! Tem que aparecer a pessoa que fez."

Tonzão: "A pessoa não quer falar, a pessoa não lembra."

Nadja: "Mas por que a Márcia está se doendo? Estranho. Se doeu muito, está se doendo muito! Se não foi ela, por que tá se doendo? Oxi! Vou passar o dia todinho perguntando quem foi."

Fora da sede e descendo com o lixo, a ex-atleta disparou: "Ficou falando lá que foi um de nós [da Baia] que causou a punição. Inferno, não aguento mais, mandei todo mundo à m*rda. Que p*rra!".