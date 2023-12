SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gil Brother Away, morreu neste domingo (3) aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por William Passos, sobrinho do humorista, à reportagem.

A reportagem conversou com Willian Passos no dia 25 de outubro deste ano. O humorista lutava contra cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral).

AVC

Há seis meses, Willian Passos foi chamado pelos vizinhos de Away em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob o alerta que o tio aparentava estar meio desorientado -até andando nu pela casa.

Ao chegar na residência, o sobrinho do artista o encontrou caído no chão. "Ele tinha batido com a cabeça e corremos com ele pra UPA. Chegando lá, ele já ficou internado, fizeram o laudo, que confirmou que bateu com a cabeça e havia sofrido um AVC. Aí começamos essa luta com ele", conta.

Assim, o humorista ficou internado por três meses seguido no HCC (Hospital Clínico de Correias) e acabou perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo como consequência da doença.

"Infelizmente, o lado esquerdo dele paralisou", disse Passos.

Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé, para contar com apoio nas tarefas do dia a dia. Porém, cerca de 20 dias depois, o humorista voltou a ficar hospitalizado após a descoberta de uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instala nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.

"O médico viu que a próstata dele tava muito alta e pediu um exame. Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé e ele falou: 'Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga'. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento", declara.

O artista chegou a ser internado em razão de novo quadro de pneumonia, mas ganhou alta e estava na casa do sobrinho aguardando o fim de todo o tratamento para iniciar os cuidados dos cânceres.

"O médico falou: 'Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando", detalhou Willian.

TENTATIVA DE GOLPE

Durante as internações, o sobrinho de Away ouviu o pedido dos seguidores para abrir uma vaquinha online para custear os cuidados com a saúde do tio. A repercussão da divulgação rendeu a quantia de R$ 100 mil e também uma tentativa de golpe.

"Foi o maior constrangimento. Quando o Away tava internado, um rapaz, se passando por mim, ligou pro hospital, depois ligou pra mim e ainda ligou pro site da vaquinha tentando se passar por mim para extorquir dinheiro. A gente arrumou um dinheiro bacana pra poder fazer o tratamento do meu tio, mas a vaquinha acabou sendo bloqueada por motivo de fraude. Agora está na Justiça", disse ele.

"A gente ficou sem recurso e os fãs falaram: 'não desiste, vamos tentar fazer uma vaquinha pix para ajudar'. Eu fiquei constrangido também porque não quero ir pra internet pra ficar pedindo dinheiro, não é a minha área, mas em prol do nosso Away, eu fiz uma vaquinha pix para o pessoal ajudar", explicou Passos.

Além da ajuda dos fãs, os amigos de Away dos tempos do grupo Hermes e Renato auxiliaram com doações.

"O Filipinho e o Marcos fazem live no YouTube e a monetização da live guardam pra enviar pro meu tio. O Filipinho me enviou R$ 1 mil esses dias. Ele falou: 'Cara, a gente tá há 15 dias esperando o dinheiro da live cair, deu R$ 800 e vou te mandar mais R$ 200 porque a gente vê verdade que você tá fazendo as coisas pro teu tio. Eles têm ajudado, têm mandado mensagem positiva e publicaram também a vaquinha Pix na página deles", relatou.