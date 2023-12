SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Schynaider Moura, 35, contou que tem uma boa relação com o ex-namorado, João Guilherme Silva, 19.

A modelo garantiu que a amizade com o ex, filho de Faustão, continua. "Mantemos a amizade. Nosso relacionamento foi muito tranquilo e leve. O término foi da mesma maneira, com muito respeito e amor", disse em conversa com a Quem. A modelo e o apresentador anunciaram o fim do namoro de dois anos em novembro.

Formada em Turismo, ela diz que fazer uma graduação era o sonho de sua mãe: "A faculdade era um sonho da minha mãe. Ela estuda muito, tem cinco cursos superiores. Ela sempre disse que queria que eu estudasse, mas por causa da carreira, não consegui fazer antes. Depois fui morar fora, me tornei mãe... Quando fiz o teste vocacional, o Turismo pareceu ter tudo comigo. Amo viajar e essa área me dá conhecimento para trabalhar em várias áreas no futuro como em transporte, hotelaria, restaurantes... É um curso bem completo".