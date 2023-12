SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O C6 Fest, festival de música que estreou neste ano em São Paulo com atrações como Kraftwerk, Caetano Veloso e Samara Joy, anunciou, na manhã desta terça-feira, 5, o lineup de sua segunda edição.

O evento, que retorna ao Parque Ibirapuera nos dias 17 a 19 de maio, escalou como atrações para 2024 Cat Power, que canta Bob Dylan, Daniel Caesar, Soft Cell, Noah Cyrus e Pavement, banda que já havia sido anunciada.

Também tocam nomes como Black Pumas, Romy, Fausto Fawcett, Dinner Party, Charles Lloyd Quartet, Chief Adjuah, Cimafunk, Jaloo e Gaby Amarantos e Raye, que também já estava confirmada. O festival também promove o Baile Cassiano, que celebra o repertório do artista sob o comando de Daniel Ganjaman e vocais de nomes como Preta e Francisco Gil, Liniker e Negra Li.

Organizado pelo C6 Bank com a Dueto Produções ?mesma criadora do Free Jazz e do Tim Festival? o C6 terá palcos com ingressos únicos, ao contrário do ano passado. A exceção é o palco destinado ao jazz, que terá vendas separadas com lugares marcados.

Tags:

Ibirapuera | SP