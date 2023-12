SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No ano em que completa três décadas de funcionamento, o restaurante mexicano El Mariachi encerra as atividades.

A casa na Vila Madalena foi inaugurada em 1993 e era o mexicano mais antigo ainda em funcionamento na capital paulista. O endereço recebe o público até o dia 20 de dezembro.

Uma das pioneiras dessa culinária, a cantina foi fundada pela americana Charlotte Fiscus, que viveu na fronteira com o México, ao lado do marido Georg, austríaco. O negócio passou para o comando dos filhos do casal nos anos seguintes.

O nome é inspirado no filme "El Mariachi", dirigido por Robert Rodriguez na década de 1990. O espaço também ficou conhecido pelas apresentações ao vivo de mariachi, um ritmo típico.

O fechamento é causado por dificuldades geradas durante a pandemia de Covid-19, segundo publicação do restaurante no Instagram. "Já não conseguimos mais nos manter", diz o texto.

No cardápio, estão receitas típicas caseiras, como tacos, quesadillas, nachos e burritos. Para beber, é possível encontrar as clássicas tequilas, frozen margaritas e mojitos.

EL MARIACHI

Quando Até 20/12

Onde R. Deputado Lacerda Franco, 576, Vila Madalena, região oeste

Telefone 11 3064-9764

Link: https://www.instagram.com/cantinaelmariachi/