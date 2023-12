SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais expoentes da arte povera, movimento artístico que consiste na reutilização de materiais tidos como inúteis, como a sucata, para a formação de esculturas e obras de arte, Michelangelo Pistoletto ganha uma exposição gratuita em São Paulo para celebrar seus 90 anos de vida.

A obra de Pistoletto voltou a entrar em discussão neste ano quando, em julho, uma de suas obras mais célebres, a estátua "Vênus dos Trapos", que retratava a deusa romana da beleza, Vênus de Milo, ao lado de uma série de trapos de roupas, foi incendiada em frente à prefeitura da cidade de Nápoles, na Itália. À época, o incêndio foi considerado intencional.

Intitulada "Terzo Paradiso", a mostra reúne algumas das obras mais importantes do acervo do artista italiano e acompanha uma série de comemorações ao redor do mundo, com exposições acontecendo ainda em Paris, Turim e Abu Dhabi.

No Brasil, a comemoração está em cartaz desde o dia 29 de novembro no Instituto Artium de Cultura, em Higienópolis, onde permanece até o dia 3 de março, com ingressos gratuitos. Estão expostos no espaço obras que fazem parte de coleções como "Color and Light", "Metamorfosi" e a série que dá título à homenagem, "Terzo Paradiso", criadas pelo artista ao longo de seis décadas de trajetória.

Gestada em parceria com a Galleria Continua, a mostra contará ainda com palestras, workshops e rodas de conversa sobre o mercado de arte na Itália e a transformação das artes visuais ao longo dos últimos 60 anos. As inscrições ainda não estão abertas. As visitas acontecem de quarta-feira a domingo e os ingressos são retirados na hora, por ordem de chegada.

TERZO PARADISO

Quando 29 de novembro a 3 de março de 2024 (qua. a sex. das 12h às 18h e sáb. e dom. das 10h às 18h)

Onde Instituto Artium - r. Piauí, 874, Higienópolis, região central

Preço Grátis