SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Independent Spirit Awards, principal premiação de produções independentes dos Estados Unidos, revelou seus indicados para a edição de 2024 nesta terça-feira, dia 5. "American Fiction", " Segredos de Um Escândalo" e "Vidas Passadas", da A24, lideraram a lista, tendo recebido cinco indicações cada.

Os três aparecem entre os que concorrem a melhor filme, junto a "All of Us Strangers", "Passages" e "We Grown Now". A premiação só permite que concorram filmes produzidos com menos de US$ 30 milhões, motivo pelo qual obras como "Maestro" e "Poor Things" ficaram de fora.

"The Last of Us", série da HBO que adapta o jogo de mesmo nome, e "Sou de Virgem", minissérie da Amazon, lideram as indicações a seleção de produções para televisão, com quatro indicações cada. A presença de grandes produções acontece porque a categoria comporta apenas séries que tenham exibido uma temporada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

No ano passado, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", da A24, foi o grande vencedor.

VEJA OS INDICADOS DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS

**Melhor filme**

- Todos Nós Desconhecidos

- American Fiction

- Segredos de um Escândalo

- Passages

- Vidas Passadas

- We Grown Now

**Melhor primeiro filme**

- All Dirt Roads Taste of Salt

- Chronicles of a Wandering Saint

- Earth Mama

- A Thousand and One

- Upon Entry

**Prêmio John Cassavetes (Melhor filme feito com orçamento menos que US$ 1 milhão)**

- The Artifice Girl

- Cadejo Blanco

- Fremont

- Rotting in the Sun

- The Unknown Country

**Melhor diretor**

- Andrew Haigh - Todos Nós Desconhecidos

- Todd Haynes - Segredos de um Escândalo

- William Oldroyd - Eileen

- Ira Sachs - Passagens

- Celine Song - Vidas Passadas

**Melhor roteiro**

- David Hemingson - Os Rejeitados

- Cord Jefferson - American Fiction

- Laura Moss, Brendan J. O'Brien - Birth/Rebirth

- Emma Seligman, Rachel Sennott - Clube da Luta para Meninas

- Celine Song - Vidas Passadas

**Melhor primeiro roteiro**

- Samy Burch - Segredos de um Escândalo

- Noah Galvin, Molly Gordon, Nick Lieberman, Ben Platt - Acampamento de Teatro

- Tomás Gómez Bustillo - Chronicles of a Wandering Saint

- Laurel Parmet - The Starling Girl

- Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez - Upon Entry

**Melhor performance protagonista**

- Jessica Chastain - Memory

- Greta Lee - Vidas Passadas

- Trace Lysette - Monica

- Natalie Portman - Segredos de um Escândalo

- Judy Reyes - Birth/Rebirth

- Franz Rogowski - Passagens

- Andrew Scott - Todos Nós Desconhecidos

- Teyana Taylor - A Thousand and One

- Jeffrey Wright - American Fiction

- Teo Yoo - Vidas Passadas

**Melhor performance coadjuvante**

- Erika Alexander - American Fiction

- Sterling K. Brown - American Fiction

- Noah Galvin - Acampamento de Teatro

- Anne Hathaway - Eileen

- Glenn Howerton - BlackBerry

- Marin Ireland - Eileen

- Charles Melton - Segredos de um Escândalo

- Da'Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

- Catalina Saavedra - Rotting in the Sun

- Ben Wishaw - Passagens

**Melhor performance revelação**

- Marshawn Lynch - Clube da Luta para Meninas

- Atibon Nazaire - Mountains

- Tia Nomore - Earth Mama

- Dominic Sessa - Os Rejeitados

- Anaita Wali Zada - Fremont

**Melhor fotografia**

- Monica - Katelin Arizmendi

- Os Rejeitados - Eigil Bryld

- All Dirt Roads Taste of Salt - Jomo Fray

- Chronicles of a Wandering Saint - Pablo Lozano

- We Grown Now - Pat Scola

**Melhor montagem**

- Rotting in the Sun - Santiago Cendejas, Gabriel Díaz, Sofía Subercaseaux

- We Grown Now - Stephanie Filo

- How to Blow Up a Pipeline - Daniel Garber

- Acampamento de Teatro - Jon Philpot

- Upon Entry - Emanuele Tiziani

**Prêmio Robert Altman (direção, direção de elenco e elenco de filme)**

- Showing Up - Kelly Reichardt

**Melhor documentário**

- Bye Bye Tiberias

- Four Daughters

- Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

- Kokomo City

- The Mother of All Lies

**Melhor filme internacional**

- Anatomia de uma Queda (França) - Justine Triet

- Godland (Dinamarca/Islândia) - Hlynur Pálmason

- Mami Wata (Nigéria) - C.J. 'Fiery' Obasi

- Tótem (México) - Lila Avilés

- Zona de Interesse (Reino Unido, Polônia, EUA) - Jonathan Glazer

**Melhor nova série documental ou sem roteiro**

- Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court

- Dear Mama

- Murder in Big Horn

- Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence

- Wrestlers

**Melhor nova série roteirizada**

- Beef

- Dreaming Whilst Black

- Sou de Virgem

- Jury Duty

- Slip

**Melhor performance protagonista em série**

- Emma Corrin - Assassinato no Fim do Mundo

- Dominique Fishback - Enxame

- Betty Gilpin - Mrs. Davis

- Jharrel Jerome - Sou de Virgem

- Zoe Lister-Jones - Slip

- Bel Powley - A Small Light

- Bella Ramsey - The Last of Us

- Ramón Rodríguez - Will Trent

- Ali Wong - Beef

- Steven Yeun - Beef

**Melhor performance coadjuvante em série**

- Murray Bartlett - The Last of Us

- Billie Eilish - Enxame

- Jack Farthing - Rain Dogs

- Nick Offerman - The Last of Us

- Adina Porter - The Changeling

- Lewis Pullman - Uma Questão de Química

- Benny Safdie - The Curse

- Luke Tennie - Shrinking

- Olivia Washington - Sou de Virgem

- Jessica Williams - Shrinking

**Melhor performance revelação em série**

- Clark Backo - The Changeling

- Aria Mia Loberti - All the Light We Cannot See

- Adjani Salmon - Dreaming Whilst Black

- Keivonn Montreal Woodard - The Last of Us

- Kara Young - Sou de Virgem