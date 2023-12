SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia que antecedeu a formação da 11ª roça de A Fazenda 2023 (Record) foi calmo em Itapecerica da Serra.

Sem tretas ou discussões, os peões debateram como será a votação cara a cara do programa ao vivo, analisaram o rumo do jogo e sobrou tempo também para esclarecimentos.

SOZINHA, NADJA RECLAMA DE FALAS DE PEÕES

Após ser chamada de "narcisista" por André, Nadja ficou incomodada. A peoa também se estressou com Márcia Fu em A Fazenda 2023 (Record) após a ex-atleta sugerir que ela não puxaria Yuri da Baia caso fosse a mais votada para a roça.

"Não é fácil, tem que aguentar as coisas (...). Caraca, ninguém nunca tinha me chamado de narcisista na minha vida. Bem pesado, né? Narcisistas são pessoas que só falam delas, elas e elas, não deixam nem você falar. É difícil conviver com pessoa narcisista porque só essa pessoa fala e você não tem o direito de fala. A pessoa te aluga, fala, tudo é ela, tudo dela é melhor... Sei um pouco porque convivi com uma pessoa narcisista (...). As pessoas falam o que elas querem falar, né? Não diz sobre mim, diz sobre elas! E a Márcia: 'coloquei o Yuri porque você não vai puxar ele se for a mais votada porque ele é bom de prova'. Não entendi... Eu não vou puxar? Vou puxar é deles! Viajou legal, eu puxo quem eu quiser! Quem eu quiser eu puxo!", desabafou a peoa.

JAQUELLINE TEME ROÇA E MÁRCIA INDICAD: 'ACHO QUE ELES VÃO NA NADJA'

Às vésperas da formação da 11ª roça, Jaquelline e Márcia Fu destacaram sua preocupação de parar na berlinda. A ex-atleta ainda pontuou sobre estar nervosa de ver seus aliados na roça.

Márcia: "Estou preocupada com hoje, né?"

Jaque: "Eu também estou [preocupada] comigo, mas fazer o quê? Agora é reta final."

Márcia: "Não adianta, agora é final, né?"

Jaque: "E outra: não tem pra onde correr. Tudo que eles estão fazendo, o público já viu. Não fica nervosa, não."

Márcia: "Também, agora tem que pensar na gente. Eu, numa boa, quis proteger você. Não achei certo trazer o André, fiquei preocupada, ele me acolheu e me estendeu a mão, você está entendendo? Eu acho que eles [Crias] vão na Nadja, o Ton me falou."

MÁRCIA E NADJA SE ACERTAM APÓS BATE-BOCA POR CONFUSÃO

Após discutirem pela punição desta segunda-feira (4), Nadja e Márcia conversaram e se acertaram. Na academia, a peoa ainda alfinetou e disse que a ex-atleta acha que tudo que falam na sede é sobre ela.

Márcia: "Eu ia pedir desculpas."

Nadja: "Mas por que você achou que eu achei que era você?"

Márcia: "Porque você estava falando o tempo inteiro no meu ouvido, parecia."

Nadja: "Mas não era para você, estava falando com a casa inteira."

Márcia: "É, mas competia a mim, porque eu estava na Baia."

Nadja: "Não, mas não é só você que está na Baia. Você acha que tudo gira em torno de você, Márcia. E não é. Cezar Black está na Baia, o Shay..."

Márcia: "Só vim explicar que, se eu fizesse qualquer punição, não me incomodaria de pedir desculpas."

Nadja: "Não achei que foi você, não."

MÁRCIA FU E JAQUELLINE DETONAM PEÃO: 'CHEIRADOR DE BUNDA DO PAIOL'

Horas antes da formação da 11ª roça, Márcia Fu e Jaquelline debateram os rumos da berlinda na casa da árvore.

A ex-jogadora de vôlei pediu para que Jaque, caso seja a mais votada pela casa, não puxe Yuri para a roça.

Jaque: "A gente não tem que ter dó dos outros. Sempre vai os mesmos pra Roça."

Márcia: "É verdade, mas pelo amor de Deus, se você for, não puxa o Yuri! Não faz isso não."

Jaque: "Vou puxar o Shay. Eu puxo ele, mas se o Shay não tivesse lá, com certeza seria o Yuri. Por enquanto não puxo ele. O Shay já era minha opção, porque joga igual esse outro ali. O outro também tá lá, cheirador da bunda deles, Radamés. Não sacou nada ainda. Deixa que se exploda, tô nem aí. Tudo farinha do mesmo saco, a gente tenta ajudar."

As peoas ainda cogitam a possibilidade de Radamés, com o Poder do Lampião, imunizar Black ou Shay.

O poder da Chama Laranja, de fato, imunizará um peão -mas apenas da votação da sede, a qual Black e Shay não participam por já estarem na Baia.