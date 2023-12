RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Rodrigo Faro renovou seu contrato com a Record por mais um ano. O apresentador foi quem contou a novidade e ainda negou que tenha recebido um contato da Globo para trocar de emissora. "Continuo na Record. Tenho mais um ano de contrato. A gente renovou agora. Depois disso, entrego na mão de Deus se é para continuar ou se é para ir para outra emissora", disse Faro.

O apresentador acrescentou que pretende respeitar o contrato com a rede de Edir Macedo até o fim. "Se um dia vier o convite de qualquer outra emissora, seja a Globo, o SBT, a Band ou outra, vou conversar, mas depois que o meu contrato com a Record acabar".

Rodrigo, então, comentou que a favor da transparência e da ética nas relações profissionais . "A gente tem que ter ética de vestir a camisa de uma casa e trabalhar por ela", observou em entrevista ao programa A Tarde É Sua.

Faro, que atuou no filme "O Sequestro" interpretando Silvio Santos, também falou sobre os rumores recentes de que estaria em negociações avançadas com a Globo. Ele deixou a emissora em 2007, após 10 anos de casa, e assinou com a Record no ano seguinte. "Não houve nenhum contato. Tive uma história linda na Globo, mas estou muito feliz na Record hoje", destacou.