SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stênio Garcia está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde a manhã desta quarta-feira (6). A informação foi dada pela mulher do ator ao site Ana Maria.

Segundo Marilena Saade, Garcia passou mal durante a madrugada, e apresentou quadro de vômito e diarreia. A mulher do ator de 91 anos afirmou que ele foi socorrido logo em seguida.

"Ele já realizou exame de sangue e tomografia abdominal. Estamos aguardando os resultados dos exames", disse Saade à Ana Maria.

De acordo com o site da revista Quem, o médico de Garcia acredita que ele tenha uma gastroenterite viral. "Se for só gastroenterite, voltamos hoje para casa", disse a mulher do ator, que também é atriz.

Em julho, Garcia ficou quase uma semana internado com um quadro grave de infecção generalizada.