SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As vendas do Rock in Rio Card -ingresso sem data definida que garante a entrada no evento- para o público geral começam nesta quita-feira (7), às 19h. A pré-venda para os clientes Rock in Rio Club teve início no dia 30.

COMO COMPRAR?

É necessário fazer o cadastro no site ticketmaster.com.br. A venda do Rock in Rio Card será exclusivamente on-line.

O valor do ingresso é de R$ 755 a inteira e R$ 377,50 a meia-entrada, sem cobrança de taxas adicionais. O pagamento poderá ser realizado por cartão de crédito ou PIX. Clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e iti têm 15% de desconto na compra de ingressos (não cumulativos com a meia-entrada) e poderão parcelar sua compra em até 8x sem juros. Nos demais cartões aceitos, o pagamento poderá ser feito em até 6x sem juros. Exceção para cartões internacionais que não possuem parcelamento.

A compra de meia-entrada é garantida por lei a estudantes, menores de 21 anos, maiores de 60 anos, deficientes e seu acompanhante, profissionais e professores da rede de ensino do Rio de Janeiro e jovens de baixa renda.

LINE-UP

Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Lulu Santos, Ne-Yo, Ludmilla, Jão, Gloria Groove, Ivete Sangalo e Paralamas do Sucesso são os nomes que já foram anunciados pela organização do festival para 2024.