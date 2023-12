SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valéria Zopello e Mirella Zacanini, que namoraram Dinho (1971 - 1996), vocalista do Mamonas Assassinas, ficaram "de fora" de "Mamonas Assassinas - O Filme".

Na produção, as duas são representadas pela personagem fictícia Adriana, vivida por Fernanda Schneider.

COMO ELAS ESTÃO?

Valéria Zopello hoje está com 50 anos e é fotógrafa. Ela e Dinho ficaram juntos por 8 meses e estavam noivos quando aconteceu o acidente aéreo que vitimou o artista.

Ela não se casou e não teve filhos, e segue próxima à família de Dinho, a qual considera sua "segunda família". Valéria ainda mora na Serra da Cantareira, região do acidente.

Além da fotografia, ela também trabalhou como atriz, modelo e até piloto de automobilismo. Viveu por alguns anos na Itália até voltar a se fixar no Brasil.

Mirella Zacanini também segue solteira. A primeira namorada séria de Dinho se converteu ao cristianismo e fundou uma academia cristã de artes para crianças.

Ela e Dinho namoraram por 3 anos e 4 meses e, conforme ela relatou no livro "Pitchulinha, Minha Vida com Dinho - Até que os Mamonas nos Separem", os dois estavam juntos ainda no início da carreira artística do músico, quando a banda ainda se chamava Utopia.

Criticada pelo lançamento do livro, ela entrou em depressão. "Fiquei muito mal. Vivi na tristeza por dez anos, larguei os estudos. Não queria sair. Até aceitar Jesus na minha vida e me converter. Mas até hoje sei que Dinho foi o amor da minha vida", contou em entrevista ao Ego em 2016.

O longa "Mamonas Assassinas - O Filme" estreia em 28 de dezembro.