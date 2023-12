SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Neto, 33, será transferido da UTI para o quarto de enfermaria na tarde desta quinta-feira (7).

"A equipe multidisciplinar do Hospital Base de São José do Rio Preto decidiu pela transferência após avaliação clínica criteriosa, com auxílio de exames de imagem e laboratoriais, constatando a evolução positiva do quadro clínico e demais parâmetros", diz o novo boletim médico divulgado nesta manhã.

O sertanejo ainda segue em observação. Os médicos consideram a evolução de Zé Neto "bastante positiva", mas ainda não há previsão de alta.

ACIDENTE

Na ocasião, Zé Neto deixou seu rancho na cidade de Fronteira com destino São José do Rio Preto. A Polícia Rodoviária Federal relatou que o acidente foi resultado de uma colisão lateral com os demais veículos envolvidos.

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fala de uma colisão frontal do carro do cantor com um caminhão.

"Colisão frontal entre carro, conduzido pelo cantor Zé Neto, e caminhão, em ato contínuo dois carros abalroaram no carro do cantor, o que resultou em 03 (três) vítimas leves com contusões e escoriações, sendo uma delas artista supracitado", André Elias, porta-voz dos bombeiros.

As autoridades confirmaram que, ao todo, 5 pessoas foram vítimas do acidente. Além de Zé Neto, outra pessoa se machucou gravemente. As outras três tiveram ferimentos leves.