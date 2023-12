SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia de balé Base realiza, neste domingo, 10, a última sessão do espetáculo "Voe Alto", produção em que os bailarinos são içados até o topo do prédio HapVida Notre Dame, na Avenida Paulista, e fazem uma performance a 63 metros de altura, pendurados por cabos de aço.

Especialista na modalidade de balé vertical, a cia. realiza as apresentações ao lado de uma orquestra e um coral de natal. Os ingressos são gratuitos, com o show aberto para quem estiver passando pela avenida.

Agendada para às 13h, durante o período em que a avenida Paulista está aberta ao público, a sessão leva, ao todo, 30 minutos, e no repertório estão clássicos do repertório natalino, com obras como "O Quebra-Nozes".

VOE ALTO

Quando 10 de dezembro às 13h

Onde Sede da Hapvida NotreDame Intermédica, Avenida Paulista, 867

Preço Grátis

Elenco Cia. Base de Balé Vertical