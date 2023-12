RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nadja Pessoa está na décima primeira roça de A Fazenda 15 e a decepção por não ter vencido a prova do fazendeiro deixou a peoa na bronca. Depois de ter reclamado dos colegas de confinamento, ela criticou Adriane Galisteu sozinha no quarto da sede. A influenciadora reprovou a postura da apresentadora do programa durante a dinâmica e apontou uma suposta parcialidade.

"Nossa, como a Adriane Galisteu não sabe mostrar que não tem um preferido. Terrível isso. Ela não sabe ser neutra. Se eu fosse uma apresentadora, iria ser bem neutra. Que coisa feia! Mas já vi isso outras vezes no Twitter, que ela [Adriane] não sabe ser neutra", disparou ela, enquanto trocava de roupas.

Nadja não disse o nome do provável favorito de Galisteu, mas a queixa aconteceu depois da transmissão ao vivo do programa, quando Jaquelline Grohalski ganhou o chapéu do fazendeiro de Tonzão Chagas. A ex-BBB venceu a prova e oficializou a roça com Nadja, Yuri Meirelles e Cezar Black.

Ela ainda ameaçou um participante, caso siga no jogo após a eliminação desta quinta-feira (7): "Deixa eu voltar dessa roça pra ele ver! Está lascado! Está ferrado se eu voltar! Me colocou na roça", disse se referindo a Radamés Furlan para Márcia Fu. A ex-jogadora de vôlei tentava acalmá-la após o resultado da dinâmica. "Respira, Nadja. Já te falei! Você não pode ficar absorvendo tudo, não", completou.