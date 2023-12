SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Oppenheimer" será lançado em 2024 no Japão após uma polêmica sobre seu enredo atrasar o lançamento da obra de Christopher Nolan no país asiático.

O longa conta a história do físico Julius Robert Oppenheimer, que liderou o desenvolvimento das primeiras bombas atômicas na Segunda Guerra.

O tema é considerado sensível no Japão, uma vez que duas cidades do país foram atingidas por bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos.

A Universal lançou o filme mundialmente em julho. No entanto, a Toho-Towa, responsável pela maioria dos títulos da empresa no Japão, decidiu não lançar o longa, de acordo com a Variety.

"A Bitters End lançará 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, no Japão em 2024. A decisão foi tomada após meses de diálogo cuidadoso associado ao assunto e reconhecendo que o tema é particularmente sensível para nós, japoneses", disse a empresa em nota.

"Após a exibição do filme, sentimos que Christopher Nolan criou uma experiência cinematográfica singular que transcende a narrativa tradicional e deve ser vista na tela grande. Convidamos o público a assistir ao filme com seus próprios olhos quando se trata do Japão", diz a distribuidora, sem precisar quando o filme chegará aos cinemas.