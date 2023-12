RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Yuri Meirelles deu adeus ao prêmio final de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 15. O modelo foi eliminado na décima primeira semana do reality rural da Record. O participante teve 24,26 %dos votos da preferência do público para continuar no programa comandado por Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (7).

Yuri disputava a permanência no programa com Cezar Black e Nadja Pessoa. O enfermeiro foi a primeiro salvo da eliminação. "Meu Deus!.Obrigado, Brasil", disse emocionado com o resultado o ex-BBB. O retorno de Black causou surpresa aos outros participantes na sede, já que a saída dele era a mais esperada. Radamés Furlán e Shayan Haghbin foram os únicos que comemoram a volta do peão.

Nadja Pessoa também recebeu com surpresa a decisão do público. A influenciadora agradeceu e desejou sorte para Yuri: "Tentei me estressar, brigar com outros ... Foi difícil. Sou muito tranquilo. Não sabia jogar e tive que aprender ali dentro", reconheceu o modelo que participou do clipe "Funk Rave", de Anitta.

Adriane Galisteu encerrou a votação às 00:03 e emendou com seu discurso da despedida da semana elogiando as atuações dos participantes e as estratégias que usaram para chegar até ali. "Cada um a sua maneira deixou a sua marca. E cada um de vocês só precisa acreditar na sua força".

A influenciadora Nathalia Valente foi a primeira a sair. Depois, o ator Darlan Cunha, a funkeira Cariúcha, a empresária Kamila Simioni, a influencer Jenny Miranda, o modelo Henrique Martins, o cantor Sander Mecca, a influenciadora Alicia X e a cantora de forró Kally Fonseca.

A jornalista Raquel Sheherazade foi expulsa por ter infringido as regras do programa e o influenciador Lucas Souza tocou o sino e desistiu do reality show.