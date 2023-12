SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Filho, ex-diretor da TV Globo, comentou nesta sexta-feira (8) sobre um encontro entre a atriz Regina Duarte e o líder comunista Fidel Castro em Cuba.

"Acho estranho falar isso da Regina agora, mas ela andou em carro aberto com Cuba jogando flores nela", disse ele durante o programa "Conversa com Bial".

"[Fidel] é o homem mais importante e inteligente, ao menos no que me toca o sentimento, que eu conheci. É um prazer ter conhecido Fidel Castro."

Regina Duarte é conhecida por suas posições contrárias à esquerda. Durante as eleições de 2002, ela participou de uma propaganda eleitoral do PSDB em que dizia ter medo de uma eventual vitória do presidente Lula.

Em 2020, ela encerrou um contrato de 50 anos com a TV Globo para assumir a Secretaria Especial de Cultura, onde ficou por menos de três meses, após um intenso processo de fritura e sob a promessa de que chefiaria a Cinemateca Brasileira, o que não ocorreu.

Além disso, nos últimos tempos, a atriz tem recebido críticas por declarações de teor homofóbico e transfóbico no Instagram, onde fez piada em relação à sigla LGBTQIA+.

Em uma publicação, ela escreveu que, independente de ser "LGBTQQICAPF2K+", a pessoa "só tem duas opções" quando se fazem necessários cuidados médicos, identificando em seguida os elementos como "o ginecologista e o urologista".

Já deletado, o post incluiu ainda uma arte que mostrava dois homens abraçados e uma terceira foto com uma ovelha. Na legenda, ela se indagava se sua publicação poderia "estar sendo desrespeitosa com 'os-as todes' do nosso Brasil", respondendo em seguida que a intenção era "puramente científica".