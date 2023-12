SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senadores americanos apresentaram um projeto de lei para proteger fãs na hora de comprar ingressos para apresentações musicais.

Batizado de "Fans First Act", a medida busca solucionar falhas no sistema de venda de ingressos, impedir a compra de ingressos falsos ou com valores abusivos e responsabilizar quem comete práticas de venda ilegais.

À medida que os sistemas de compras se tornaram online, aumentaram as chances de golpe e de cambismo, argumentam os parlamentares. Em alguns casos, bots adquirem rapidamente milhares de ingressos para revendê-los por preços abusivos.

O Brasil também enfrenta situação parecida. Fãs da cantora Taylor Swift precisaram enfrentar a ação de cambistas para comprar ingressos. Em alguns casos, eles sofreram até mesmo agressões motivadas pela disputa por entradas.

Em junho, a deputada federal Erika Hilton (PSOL) formalizou uma solicitação ao Ministério Público de São Paulo para investigar a venda de ingressos do show da cantora americana.

A deputada disse ter recebido diversos relatos de incidentes relacionados às vendas para o show da artista.

"Há relatos de cambismo, casos de violência envolvendo cambistas e até suspeitas de serviços digitais voltados a 'furar filas' virtuais para compra de ingressos", escreveu ela à época. "Tudo isso fere os direitos do consumidor, e se já há uma investigação do MP ocorrendo sobre o tema, cabe sua ampliação."