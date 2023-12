RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Pantone, empresa americana de consultoria de cores que, desde 2000, anuncia a cor do ano, escolheu o "Peach Fuzz" para 2024. Segundo o instituto, a cor é "um tom de pêssego gentil e aveludado com uma aura envolvente que enriquece o coração, a mente e o corpo".

A eleição, segundo seus organizadores, teve também relação com a leveza e a sensação de conforto da tonalidade para o momento difícil que o mundo atravessa com guerras e questões sociais e econômicas.

"Em um momento de turbulência em muitos aspectos das nossas vidas, a nossa necessidade de carinho, empatia e compaixão torna-se cada vez mais forte, assim como a nossa imaginação de um futuro mais pacífico", diz a vice-presidente do Pantone Color Institute, Laurie Pressman.

E nos anos anteriores? Quais foram as cores que fizeram a diferença? Anualmente, a Pantone escolhe uma cor que pode ditar a tendência do mercado no próximo ano. É a aposta da consultoria para a moda, design, arquitetura, arte, tecnologia e muito mais. Veja na galeria acima.

O Sistema de Cores Pantone (Pantone Color System) foi criado em 1963 para resolver o problema de identificação das cores na indústria de impressão. Cada cor, em cada tom e matiz, tem um número correspondente nessa escala. A partir do ano 2000, o Pantone Color Institute -consultoria que estuda tendências globais de cores e dá suporte a empresas sobre identidade visual da marca- passou a eleger a Cor do Ano.

A escolha é feita por um pool de especialistas de vários países e leva em consideração tendências de comportamento, estilo e até mudanças sócio-políticas. Para 2021, por exemplo, a Pantone escolheu duas cores - um amarelo vivo e um tom de cinza -para representar a resiliência e o otimismo necessários para enfrentar o momento desafiador e sem precedentes que a humanidade vivia por conta da pandemia.

O "Peach Fuzz" é totalmente diferente da cor vibrante escolhida em 2023: o Viva Magenta. No ano anterior, a empresa apontou a "Veri Peri", da família do azul. Em 2021, foram escolhidas duas cores: o cinza "Ultimate Gray" e o amarelo "Illuminating".