ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Conhecido na internet por protagonizar diversos memes e ser dono do hit "Caneta Azul", ganhou a internet em 2019, o influenciador maranhense Manoel Gomes é o mais novo contratado do SBT.

Com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, Manoel Gomes vai atuar como repórter do programa Circo do Tiru, que será comandado pelo humorista Tirulipa na programação de 2024 da emissora de Silvio Santos.

O nome de Manoel Gomes foi pensado por conta de suas participações recentes no SBT. Sempre que aparecia no Domingo Legal de Celso Portiolli, por exemplo, os números de audiência subiam.

Manoel estourou na internet ao cantar Caneta Azul, uma música grudenta que fez sucesso na web em 2019. Depois disto, virou uma espécie de "rei do meme", se dedicando a vídeos engraçados no Instagram.

No Circo de Tiru, Tirulipa pretende misturar brincadeiras, shows de talentos, curiosidades e quadros de humor. Será sua estreia como apresentador solo, mas o filho de Tiririca já tem experiência na televisão.

Humorista desde os 10 anos, Tirulipa já imitava seu pai e apresentava com ele espetáculos no circo da família, onde atuava como Tiririca Jr. Com o passar do tempo resolveu não apenas imitá-lo, e assim desenvolveu sua identidade própria. Entre os 15 e os 23 anos fez parte de uma banda de forró.

Começou seu trabalhou na televisão pela TV Diário, emissora local do Ceará que pertence a TV Verdes Mares, parceira da Globo no estado, em 2005.

Paralelamente, entre 2007 e 2011, trabalhou com seu pai no programa Show do Tom, da Record, apresentado por Tom Cavalcante.

Entre 2013 e 2014, apresentou o quadro Saco de Risada no Domingão do Faustão (1989-2021), comandado por Fausto Silva. Desde então, lança filmes, peças de teatro e conteúdo nas redes sociais.