SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz espanhola Itziar Castro, conhecida por interpretar uma detenta na série "Vis a Vis", morreu nesta sexta-feira, aos 46 anos. A causa não foi divulgada.

A informação foi confirmada em nota enviada pela agência da atriz. O ator Antonio Banderas lamentou a morte de Castro em uma publicação no seu Instagram. "Desolado com a morte de Itziar Castro. Cara amiga, você está nos deixando muito cedo", ele escreveu.

Castro nasceu em 1977, em Barcelona, e começou a carreira em 2002, protagonizando filmes e séries na Espanha. Pelo seu trabalho, foi nomeada ao prêmio Goya de melhor atriz revelação.

Seu papel mais famoso foi na produção da Netflix, drama que acompanha uma jovem que é manipulada pelo namorado e acaba condenada à prisão, onde tem de aprender a sobreviver. Castro interpreta Goya Fernández, presa por homicídio e considerada uma das detentas mais perigosas e violentas.

A espanhola recebeu um prêmio de melhor atriz pelo papel no filme "Matando a Deus", de 2017, no Fantaspoa, festival brasileiro dedicado a filmes do gênero fantástico que ocorre em Porto Alegre. Castro também atuou em diversas peças de teatro, era escritora e apresentadora.