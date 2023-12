SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana foi de grandes emoções para Ju Massaoka, repórter do entretenimento da Globo. Após quase ter sido furtada durante uma entrada ao vivo no Encontro com Patrícia Poeta, na sexta-feira (8), ela descobriu que seu nome está sendo usado para aplicar golpes virtuais.

O alerta foi publicado por ela nas redes sociais neste sábado (9). "Tem alguém com este número de celular tentando se passar por mim", escreveu sobre um print que mostrava uma tela de WhatsApp com a foto dela e um número com DDD 21. "É golpe", avisou aos seguidores.

Massaoka também esteve na manhã deste sábado no É de Casa, no qual falou sobre a tentativa de furto. Ela mostrou a capinha do celular, que tem uma alça e ajudou a manter o aparelho em sua mão quando o assaltante puxou.

"Segurei assim e o cara não levou, mas fiquei pensando depois que caiu a ficha, que esfriou a cabeça, que se esse homem reage...", comentou. "Não deixei ele concluir o furto que ele queria, se ele volta para tentar me agredir..."

"Nem sei se foi uma boa ideia ter puxado o celular, mas na hora a gente não pensa", continuou. "É uma reação tão instintiva, é quase um reflexo, você não pensa nas possíveis consequências. É complicada a situação mesmo."

A repórter, que apresenta o quadro Feed da Ana no Mais Você, também falou sobre a situação da violência na capital paulista. "É uma sensação de medo, de insegurança, mas é não deixar o medo nos paralisar", disse. "A cidade é nossa, do trabalhador, precisamos ocupar os espaços."

"Claro que tentando esconder nossos pertences, infelizmente, por conta da violência, mas não pode deixar de sair de casa, ficar presos, por causa desses assaltantes que estão por aí", afirmou.